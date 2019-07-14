وزير الاقتصاد اليوناني السابق يتشاجر مع عنصر أمن في مطار شارل ديغول بباريس

اتهم وزير ​الاقتصاد اليوناني​ السابق "​يانيس فاروفاكيس​" عناصر ​الشرطة الفرنسية​ بالتصرف "بعنف" خلال عملية تدقيق في جوازات السفر في مطار ​شارل ديغول​. ولفت فاروفاكيس لوكالة فرانس برس الى إنه "كان قد وصل للتو إلى مطار شارل ديغول في رحلة من ​أثينا​ عندما طلب منه عنصر أمن يقف عند باب الطائرة جواز سفره"، موضحا أنه "سلم ​جواز السفر​ لكن عنصر ​الأمن​ قطع الطريق أمامه أثناء محاولته المرور"، مضيفا: "تصرف بعنف بعدما قطع طريقي".

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