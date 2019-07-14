زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر يضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن "زلزالا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية". وأوضحت الهيئة أن "الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات ولم ترد أي أنباء بعد عن ضحايا أو أضرار جراء الزلزال".

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