محتجون من السترات الصفراء يستقبلون ماكرون في الشانزيليزيه بالصفير

استقبل عشرات من محتجي "السترات الصفراء" بالصفير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال عبوره جادة الشانزيلزيه على متن "آلية للقيادة العسكرية" قبل العرض التقليدي في العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز.
واستقبلت مجموعتان صغيرتان على الأقل من حركة الاحتجاج على السياسة الاجتماعية والضريبية لماكرون بهتافات غاضبة، الرئيس الفرنسي، ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية الى ان هؤلاء المحتجين تخلوا عن ستراتهم الصفراء للحؤول دون توقيفهم من الشرطة الفرنسية، في ظل انتشار مكثف للشرطة.
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