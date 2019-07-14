محتجون من السترات الصفراء يستقبلون ماكرون في الشانزيليزيه بالصفير

استقبل عشرات من محتجي "​السترات الصفراء​" بالصفير الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ خلال عبوره جادة الشانزيلزيه على متن "آلية للقيادة العسكرية" قبل العرض التقليدي في العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز.

واستقبلت مجموعتان صغيرتان على الأقل من حركة الاحتجاج على ​السياسة​ الاجتماعية والضريبية لماكرون بهتافات غاضبة، الرئيس الفرنسي، ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية الى ان هؤلاء المحتجين تخلوا عن ستراتهم الصفراء للحؤول دون توقيفهم من ​الشرطة​ الفرنسية، في ظل انتشار مكثف للشرطة.