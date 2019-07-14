بوتين يهنئ ماكرون بمناسبة "يوم الباستيل"

وجه الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، برقية تهنئة لنظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، يوم الباستيل. وجاء في نص البرقية الذي نشره المكتب الصحفي للكرملين: "يقيّم الرئيس الروسي تقييما عاليا أهمية العلاقات بين البلدين لضمان ​الأمن​ والاستقرار في ​أوروبا​ وحل الكثير من المسائل الدولية الهامة". وعبر بوتين أيضا عن ثقته بأن "​روسيا​ و​فرنسا​ يمكنهما أن تطورا، اعتمادا على التقاليد ​الطيبة​ القديمة، التعاون بينهما في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والإنسانية، وغيرها".

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