الحريري تابع وقائع الحريق الذي اندلع في فوق سقف نهر ابو علي واوفد خير لتحديد الخسائر

تابع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وقائع الحريق الكبير الذي اندلع منتصف الليلة الماضية في السوق الشعبي فوق سقف نهر أبو علي في طرابلس، وأعطى توجيهاته لكافة أجهزة الدفاع المدني والإطفاء والأجهزة الأمنية وبلدية طرابلس والهيئة العليا للإغاثة، للتحرك الفوري لتحديد الأسباب وحصر الأضرار وتقديم كشوفات في الخسائر التي حلت بأصحاب البسطات، وجلهم من أهلنا أصحاب الدخل المحدود والساعين إلى رزقهم اليومي من السوق.
وأوفد الحريري لهذه الغاية الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، للوقوف على الكارثة التي حلت بالسوق واتخاذ الإجراءات السريعة التي تكفل تحديد الخسائر والأضرار بالتنسيق مع البلدية والجهات المختصة.
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