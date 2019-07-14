اخبار العالم

الحريري تابع وقائع الحريق الذي اندلع في فوق سقف نهر ابو علي واوفد خير لتحديد الخسائر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تابع رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ وقائع الحريق الكبير الذي اندلع منتصف الليلة الماضية في السوق الشعبي فوق سقف ​نهر أبو علي​ في ​طرابلس​، وأعطى توجيهاته لكافة أجهزة ​الدفاع المدني​ والإطفاء و​الأجهزة الأمنية​ و​بلدية طرابلس​ و​الهيئة العليا للإغاثة​، للتحرك الفوري لتحديد الأسباب وحصر الأضرار وتقديم كشوفات في الخسائر التي حلت بأصحاب البسطات، وجلهم من أهلنا أصحاب الدخل المحدود والساعين إلى رزقهم اليومي من السوق.

وأوفد الحريري لهذه الغاية الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ​اللواء محمد خير​، للوقوف على الكارثة التي حلت بالسوق واتخاذ الإجراءات السريعة التي تكفل تحديد الخسائر والأضرار بالتنسيق مع ​البلدية​ والجهات المختصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري تابع وقائع الحريق الذي اندلع في فوق سقف نهر ابو علي واوفد خير لتحديد الخسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا