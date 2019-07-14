فادي سعد: زيارة مجموعة "La route du Liban" البترون تساهم في ادراج لبنان على الخارطة السياحية

أعرب عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​فادي سعد​ عن سروره "باستضافة البحارة الاوروبيين في منطقة البترون وتعريفهم على حضارة البترون وتاريخها وتراثها وعاداتها في إطار ما تهدف له مجموعة "La route du Liban" من تبادل ثقافي وحضاري ورسالة دعم للمسيحيين في الشرق". واعتبر ان "هذا التواصل يساهم في اعادة احياء العلاقات التاريخية بيننا وبينهم واستثمارها لما فيه خير مجتمعاتنا لاسيما وان الوفد أعلن عن دعم 3 جمعيات لبنانية"، لافتا الى ان "هذه الزيارة تساهم في ادراج لبنان على الخارطة السياحية اكثر فأكثر وهذه الزيارة هي الخطوة الاولى في مسيرة الالف ميل وسنعزز التواصل لما فيه خير منطقة البترون ولبنان."

وكان وفد من مجموعة "La route du Liban" برئاسة القبطان جان ماري فيدال دعوة سعد لزيارة منطقة البترون حيث كانت جولة على المعالم الدينية والتاريخية والاديار. وكانت المحطة الاولى في دير مار يوحنا مارون في كفرحي حيث هامة القديس مارون وكان في استقبالهم راعي ابرشية البترون المارونية المطران منير خيراله ونائبه العام المونسنيور بطرس خليل في حضور منسق منطقة البترون في ​القوات اللبنانية​ ​الياس كرم​ ومشاركين في الجولة.

ورحب المطران خيرالله بالوفد الفرنسي في المقر الاول للبطريركية المارونية وعرض لتاريخ الدير الذي بناه البطريرك الاول القديس يوحنا مارون وهو المكان الذي يحتضن الجذور التاريخية والروحانية والكنسية مشددا على التزام شعب مارون بايمانه بالرغم من كل التحديات والمصاعب التي واجهته. وأكد على التمسك بالارض وبالهوية حيث ان الارتباط بالارض هو ارتباط معنوي وروحي وتاريخي. وتطرق الى العلاقات التاريخية بين لبنان والكنيسة فيه و​فرنسا​ والدول الاوروبية.

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ومن كفرحي انتقل الوفد يرافقه النائب سعد الى دير مار يوسف ​جربتا​ وكان في استقبالهم رئيسة الدير الاخت ميلاني مقصود وجمهور الراهبات وكانت زيارة لضريح ​القديسة رفقا​ حيث استمع الوفد الى الاخت مرتا باسيل في شرح عن تاريخ الدير وحياة القديسة رفقا.

ومن جربتا توجه الوفد الى ​دير كفيفان​ حيث ضريحي القديس نعمةالله الحرديني والطوباوي ​اسطفان نعمه​ وكان في استقبالهم رئيس الدير الاب بطرس زياده. وبعد زيارة للضريحين وكنيسة الدير وصلاة انتقل الوفد الى ​مدينة البترون​ حيث كانت جولة سيرا على الاقدام ومحطات في السوق القديم وزيارة لكنيسة سيدة البحر والسور الفينيقي. وبعد ترنيمة ونشيد المجموعة في باحة الكنيسة قدم فيدال شارة La route du Liban للنائب سعد وشكره على استضافة الوفد وتنظيم هذه الجولة البترونية. وأعرب سعد عن سروره باستضافة البحارة الفرنسيين في ربوع منطقة البترون مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا. وأكد على أهمية التبادل الذي تسعى La route du Liban على نسجه في سبيل التعاون على كافة المستويات.

ثم كانت محطة في حي المغترب في حي القلعة القديمة في مدينة البترون فزيارة ل​كاتدرائية مار اسطفان​. فاوفي ختام الجولة استضاف النائب سعد الوفد في مهرجان ​النبيذ​ و​البيرة​ والمأكولات البحرية في حرم مرفأ الصيادين وتذوقوا النبيذ البتروني والبيرة والمأكولات البحرية وأعربوا عن سروره وإعجابهم بفعاليات المهرجان وأهدافه.