عطالله ردا على ابو فاعور: الجميع يعلم من هجّر الناس ومن أعاد إليهم مشهد الحرب الهمجية

اشار وزير المهجرين ​غسان عطالله​ ردا على كلام وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ الى ان "بناء ​المستقبل​ يكون من خلال المؤمنين بالوطن، أصحاب الرؤية والاستراتيجية الواضحة بالتلاقي والتعاطي مع الآخر... ومن خلال المصداقية والموقف الموحد والثابت وليس من خلال من هم الأشهر بتقلباتهم الدائمة وعدم وفائهم لأي شريك".

وتابع عطالله "الجميع يعلم من هجّر الناس ومن أعاد إليهم مشهد الحرب الهمجية في الأحد المشؤوم وسأكتفي بهذا القدر من الردّ وأترك للرأي العام الحكم ولن أنجرّ الى مستوى موتورين يريدون إشعال فتنة في الجبل، ​اللبنانيون​ يدركون جيداً من يريد عودة المهجّرين ومن استعمل الوزارة في السمسرة وابتزاز الناس."

وكانابو فاعور قد اعتبر في بيان أنه من الخطأ اسناد ​وزارة المهجرين​ الى تيار لا يؤمن بالمصالحة.