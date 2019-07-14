النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي خرق الاجواء اللبنانية جنوبا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي خرق الاجواء اللبنانية جنوبا ونفذ طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق بلدات حاصبيا ومرجعيون والعرقوب امتدادا حتى منحدرات الغربية لجبل الشيخ، لينكفئ عندها غربا بإتجاه سماء مجرى الليطاني والبقاع الغربي.
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