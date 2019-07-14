النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي خرق الاجواء اللبنانية جنوبا

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، بأن ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ خرق الاجواء اللبنانية جنوبا ونفذ طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق بلدات حاصبيا و​مرجعيون​ و​العرقوب​ امتدادا حتى منحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​، لينكفئ عندها غربا بإتجاه سماء مجرى الليطاني و​البقاع الغربي​.

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