قاووق: مفخرة للمقاومة انها في تموز 2006 حمت الوطن والسيادة والكرامة

أكد عضو المجلس المركزي في "​حزب الله​" ​الشيخ نبيل قاووق​ "أن ​المقاومة​ فضحت ​الجيش الإسرائيلي​ بحرا وجوا وبرا وأصبح جيش إسرائيل سخرية جيوش ​العالم​"، معتبرا "أن المقاومة كشفت العمق الإسرائيلي وأن لا أحد يستطيع أن يوفر ​الأمن​ لهذا العمق"، مؤكدا "أن المقاومة أيضا استطاعت أن تسقط الأهداف المعلنة وغير المعلنة للعدوان وهذا كان بلطف من الله وتأييده".

ولفت قاووق جاء خلال الاحتفال الذي اقامه "حزب الله" في بلدة ​الدوير​ الجنوبية بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 "لإستشهاد العلامة السيد عادل عكاش وعائلته خلال عدوان تموز 2006"، الى انه "مفخرة للمقاومة أنها في تموز2006 حمت الوطن والسيادة والكرامة وهزمت العدو وقدمت للعرب نصرا استراتيجيا يحمي العرب من مشروع ​الشرق الأوسط الجديد​".

وشدد على "أن المقاومة غيرت الحسابات والمعادلات الكبرى وأسقطت إسرائيل في قعر الهزيمة وحتى اليوم بعد 13 سنة جيش العدو ما زال في قعر الهزيمة يتذوق مرارتها".