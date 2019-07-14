أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق "أن المقاومة فضحت الجيش الإسرائيلي بحرا وجوا وبرا وأصبح جيش إسرائيل سخرية جيوش العالم"، معتبرا "أن المقاومة كشفت العمق الإسرائيلي وأن لا أحد يستطيع أن يوفر الأمن لهذا العمق"، مؤكدا "أن المقاومة أيضا استطاعت أن تسقط الأهداف المعلنة وغير المعلنة للعدوان وهذا كان بلطف من الله وتأييده".
ولفت قاووق جاء خلال الاحتفال الذي اقامه "حزب الله" في بلدة الدوير الجنوبية بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 "لإستشهاد العلامة السيد عادل عكاش وعائلته خلال عدوان تموز 2006"، الى انه "مفخرة للمقاومة أنها في تموز2006 حمت الوطن والسيادة والكرامة وهزمت العدو وقدمت للعرب نصرا استراتيجيا يحمي العرب من مشروع الشرق الأوسط الجديد".
وشدد على "أن المقاومة غيرت الحسابات والمعادلات الكبرى وأسقطت إسرائيل في قعر الهزيمة وحتى اليوم بعد 13 سنة جيش العدو ما زال في قعر الهزيمة يتذوق مرارتها".
كانت هذه تفاصيل خبر قاووق: مفخرة للمقاومة انها في تموز 2006 حمت الوطن والسيادة والكرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.