استقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات في محلة المريجة وتضبط كمية كبيرة منها

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة في بيان، انه بتاريخ 13/7/2019 وفي محلة الضاحية / ​المريجة​، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، وبعد مراقبة دقيقة من قبل ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الاقليمي، اشتبهت دورية من هذه المفرزة بقيام شخص بترويج ​المخدرات​ على متن دراجة آلية، وتمكنت من توقيفه، ويدعى: ف. ع. (مواليد عام ١٩٨٩، سوري).

ولفتت الى انه ضبطت الدراجة، وبتفتيشه عثر بحوزته على /٧/ مظاريف من مادة بودرة الكوكايين مغلفة داخل اوراق واكياس نايلون شفافة. وبالتحقيق معه، اعترف بترويج المخدرات في المحلة، وبوجود كمية من المخدرات داخل منزله الكائن في ​حي السلم​.

وذكرت انه بناء عليه، انتقلت قوة من المفرزة الى مكان اقامته، وضبطت بداخله كمية كبيرة من مادتي الكوكايين و​حشيشة الكيف​ عبارة عن: ١٨٩ ظرفا ابيض مغلفين بالنايلون مكتوب على اقسام منها عبارات "باز نت"، "الخال"، "نفيش"، "رمل نت". علبة بيضاء تحتوي بودرة كوكايين سعة /١٥/ غ. 20كيسا من النايلون الشفاف بداخلها مادة حشيشة الكيف، يزن كل كيس حوالي /100/غ. هاتف خلوي عدد /2/. مبلغ مالي يفوق الـ/10/ ملايين ليرة لبنانية. كما تبين ان الدراجة مسروقة. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.