التوحيد العربي يحذّر من أعمال الإحتيال والنصب التي يمارسها أبوغانم بحق المواطنين

اصدر حزب التوحيد العربي بيانا ، حذّر فيه من قيام أحد النصابين ويدعى أكرم أبو غانم بقبض أموال من الناس مقابل خدمات معينة، زاعماً بأنه يعمل في مكتب الوزير وئام وهاب.
ودعا حزب التوحيد كافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر من المدعو أبوغانم محذراً الوقوع في أعمال الإحتيال والنصب التي يمارسها بحق المواطنين مؤكداُ أن لا علاقة للحزب به.
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