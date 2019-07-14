التوحيد العربي يحذّر من أعمال الإحتيال والنصب التي يمارسها أبوغانم بحق المواطنين

اصدر ​حزب التوحيد العربي​ بيانا ، حذّر فيه من قيام أحد النصابين ويدعى أكرم أبو غانم بقبض أموال من الناس مقابل خدمات معينة، زاعماً بأنه يعمل في مكتب الوزير ​وئام وهاب​.

ودعا حزب التوحيد كافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر من المدعو أبوغانم محذراً الوقوع في أعمال الإحتيال والنصب التي يمارسها بحق المواطنين مؤكداُ أن لا علاقة للحزب به.