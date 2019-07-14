باسيل: سرحان سيتقدم بمشروع مرسوم لوضع آلية تطبيق للقانون الذي يساعد على عودة المبعدين

لفت وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في كلمة له خلال جولته الجنوبية الى ان "وزير العدل البيرت سرحان سيتقدم بمشروع مرسوم لوضع آلية تطبيق للقانون الذي يساعد على عودة المبعدين وعلى بدء مسيرة العودة"، "، مؤكدا أننا "ملتزمون بهذه القضية كالتزامنا بالسيادة وسنعمل على هذا القانون كما عملنا للمبعدين في السويد حتى يبقوا هناك لأن السويد دورة اوروبية وعملنا بحسب واجبنا ولم نقبل ان يعودوا الى لبنان"، آملا أن "نستطيع ردهم في ظروف أفضل ولا يخسروا كل ما بنوه في حين انه يجب العمل على اعادة المبعدين الى وطنهم".

وأكد أن "لبنان انتصر على اسرائيل سياسيا وعسكريا ولكنه لم ينتصر اقتصاديا وواجب علينا ان نؤمن المقاومة الاقتصادية ، مشيرا الى اننا بوزارة الخارجية بدأنا بالاهتمام كيف سنصدر الانتاج اللبناني ومنه الزيت والزيتون الى الخارج".

وتطرق الى موضوع الدولة المدنية، لافتا الى أننا "نتحدث عن هذا الموضوع بقناعة وعبره يستطيع المواطنون أن يأخوا حقوقهم"، مشددا على أنه "المشروع الذي يساعدنا على الوصول الى لبنان الذي نحلم به والى ذلك الحين يجب ان نعيش المساواة بين المسلمين والمسيحيين تحت سقف الدستور".