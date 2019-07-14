"رجل طائر" خلال عرض العيد الوطني الفرنسي

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باريس: قدم بطل العالم للدراجات الميائية الفرنسي فرانكي زاباتا عرضا يقطع الأنفاس خلال العرض التقليدي في العيد الوطني لفرنسا في باريس، وهو يقف على لوح طائر قام باختراعه، على ارتفاع عشرات الأمتار عن الأرض فوق جادة الشانزيليزيه.

وقام زاباتا بعرضه على لوحه الطائر (فلايبورد) الذي يعمل بخمسة محركات نفاثة، وهو يحمل بندقية.

قبيل العرض قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن هذا اللوح الطائر "سيسمح باختبار العديد من إمكانيات استخدامه، مثل تحويله إلى منصة لوجستية طائرة وحتى منصة هجومية" للعسكريين.

واستقبل عشرات من محتجي "السترات الصفراء" بالصفير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال عبوره جادة الشانزيلزيه على متن "آلية للقيادة العسكرية".

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واستقبلت مجموعتان صغيرتان على الأقل من حركة الاحتجاج على السياسة الاجتماعية والضريبية لرئيس الدولة بهتافات غاضبة، إيمانويل ماكرون الذي يعترضون على عمله في الشارع منذ أشهر.

لكن هؤلاء المحتجون تخلوا عن ستراتهم الصفراء ملتزمين بذلك الحذر على الأرجح، في حي تنتشر فيه الشرطة. لكن بعضهم كانوا يلوحون ببالونات صفراء.

وبعدما استعرض القوات في الجادة الشهيرة في باريس، صعد ماكرون إلى المنصة الرئاسية في ساحة الكونكورد، حيث كان بانتظاره عدد من القادة الأوروبيين بينهم خصوصا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.