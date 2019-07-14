ممثل الأوقاف بالبرلمان: نتجاوب مع طلبات النواب لفرش المساجد وفقا للإمكانيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تتجاوب مع طلبات أعضاء مجلس النواب الخاصة بفرش المساجد فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال "طايع"، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المنعقد الآن، أن الوزارة تستجيب لطلبات النواب قدر المستطاع وفى ضوء الإمكانيات المتاحة، ويتم إدراج العديد من المساجد فى الخطة بشكل منتظم، مع مراعاة عدالة التوزيع بين المناطق المختلفة، ودون مجاملة لأحد.
من جانبها، وجهت النائبة أمانى عزيز وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والتى ترأست الاجتماع، الشكر لوزارة الأوقاف على تعاونها مع النواب، وأوصت الوزارة بفرش المساجد التى لا تحتاج للفرش بشكل ضروري.
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