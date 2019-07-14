شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يطالب الإعلام بتحويل عناصر القلق فى إفريقيا إلى مصدر لدعم التكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على ضرورة وجود تشابك إعلامى فى عدد من القضايا الشائكة بافريقيا، مثل الإرهاب، والعنف والعنصرية، لتحويل عناصر القلق والتهديد إلى عناصر داعمة لفكرة التكامل من خلال رسائل إعلامية افريقية.

واشار عبد الوهاب، فى كلمته بورشة العمل التى نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، إلى ضرورة تبادل الخبرات وبناء التكامل بين شباب الإعلاميين، لكونهم الأكثر قدرة على التواصل مع مستقبل القارة، ونقل الخبرات، بالإضافة إلى دعم مراكز الأبحاث، لتمثل نقاط هامة فى الكثير من النقاشات التى يجب ان تتحول إلى إجراءات سياسية قابلة للتطبيق .

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ولفت عبد الوهاب، إلى ضرورة التفكير فى كيفية بناء وعى أفريقى مشترك، ومشاركة المواطن الافريقيى، بما يحدث فى القارة ويستشعر مايحدث وكيفية انعاكسة على مستوى معيشته.



وتحدث الخبير الافريقي، عن ضرورة تحديد العلاقة، بين القطاع الخاص والحكومى فى الاعلام، ووضع ذاك على اجندة الأعمال، فى الدول الافريقية، ودعم الاعلام الحكومى حتى يلبى الاحتياجات بعيدا عن فكرة المكسب والخسارة مع تعزيز التنافسية وبناء الكوادر الاعلامية الحكومية.



وشدد عبد الوهاب، على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الجزء الثقافى والسياسي، حين يتم ذكر التكتلات الاقتصادية المشتركة بين الدول الأفريقية.

