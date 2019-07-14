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خبير يطالب الإعلام بتحويل عناصر القلق فى إفريقيا إلى مصدر لدعم التكامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على ضرورة وجود تشابك إعلامى فى عدد من القضايا الشائكة بافريقيا، مثل الإرهاب، والعنف والعنصرية، لتحويل عناصر القلق والتهديد إلى عناصر داعمة لفكرة التكامل من خلال رسائل إعلامية افريقية.

واشار عبد الوهاب، فى كلمته بورشة العمل التى نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، إلى ضرورة تبادل الخبرات وبناء التكامل بين شباب الإعلاميين، لكونهم الأكثر قدرة على التواصل مع مستقبل القارة، ونقل الخبرات، بالإضافة إلى دعم مراكز الأبحاث، لتمثل نقاط هامة فى الكثير من النقاشات التى يجب ان تتحول إلى إجراءات سياسية قابلة للتطبيق .

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ولفت عبد الوهاب، إلى ضرورة التفكير فى كيفية بناء وعى أفريقى مشترك، ومشاركة المواطن الافريقيى، بما يحدث فى القارة ويستشعر مايحدث وكيفية انعاكسة على مستوى معيشته.


وتحدث الخبير الافريقي، عن ضرورة تحديد العلاقة، بين القطاع الخاص والحكومى فى الاعلام، ووضع ذاك على اجندة الأعمال، فى الدول الافريقية، ودعم الاعلام الحكومى حتى يلبى الاحتياجات بعيدا عن فكرة المكسب والخسارة مع تعزيز التنافسية وبناء الكوادر الاعلامية الحكومية.


وشدد عبد الوهاب، على ضرورة الأخذ فى الاعتبار الجزء الثقافى والسياسي، حين يتم ذكر التكتلات الاقتصادية المشتركة بين الدول الأفريقية.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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