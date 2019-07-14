شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالبرلمان تناقش طلبات فرش المساجد فى بعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، وبحضور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف. Advertisements وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال الاجتماع عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن فرش بعض المساجد فى محافظات مختلفة. ويطالب النواب مقدمى طلبات الإحاطة وزارة الأوقاف بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لفرش المساجد التى تحتاج إلى فرش وإدراجها فى خطة السنة المالية الحالية 2019/2020.

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