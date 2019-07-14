النائبه آمال رزق الله: التزام الحكومة بتعويض متضررى النوبة خطوة جيدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة في الفترة الأخيرة، لإرجاع حقوق أهالي النوبة والبدء في صرف تعويضاتهم.

Advertisements وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان اللجنة الوطنية لصرف مستحقات متضرري النوبة، عن الانتهاء من الحصر النهائي للمستحقين خطوة جيدة ، مثمنة التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل مشكلة أهالي النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالى. وكانت قد بدأت اللجنة فى تلقى رغبات مستحقى التعويض سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وفقا للنموذج المعد لذلك، لمدة 3 أسابيع بدءً من من 25 يوليو الجارى.

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