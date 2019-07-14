"سنطبق القانون ولن نتراجع".. وزير التعليم يتحدث عن مصير "طلاب الغش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال وزير التربية والتعليم، إن عدد حالات الغش بامتحانات الثانوية العامة للعام الحالي بلغت 1912 حالة غش، منها 75 حالة إلغاء كلي للامتحان.

وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "بنتكلم عن العدالة وتكافؤ الفرص ولما يحصل مشكلة بنضغط على صانع القرار علشان يلغيه، حذرنا قبل كده وعرضنا قانون الغش ومع ذلك الناس بتغش، مش هنشيل القرار، لما حد يغش هنطبق القانون عليه ولن نخضع للضغط، وقد أعذر من أنذر".

وواصل: "لما طالب يشير الامتحان ميصحش حدد يتشدد له، لأن إحنا هنطبق القانون تحقيقًا للعدالة، وأوجه رسالة لمن يأتي إلينا لكي نحذف تطبيق القانون.. هنطبق القانون، ومن لديه تظلم ويريد رفع قضية فهذا الطريق مفتوح".

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