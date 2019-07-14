بعد قليل.. إعلان نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
يعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الإمام أحمد الطيب، نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر المشيخة.
ويعقد مؤتمر صحفي لإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة.
ومن المقرر أن تتيح مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 عبر موقعها الرسمي.
وينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية الأزهرية فور ظهورها، عبر رابط الموقع الإلكتروني للأزهر.. اضغط هنا
http://www.azhar.eg/
كان الإمام الأكبر أجرى اتصالًا هاتفيًا أمس السبت من ألمانيا حيث يجرى فضيلته فحوصات طبية، بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق، كما هنأ فضيلته أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى.
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