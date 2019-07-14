وزير التعليم يكشف سبب إعلان نتيجة الثانوية العامة ليلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

كشف وزير التربية والتعليم، عن سبب إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 رسمياً مساء أمس السبت، قبل انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النتيجة ظهر اليوم الأحد.

وقال وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "أعلنا النتيجة أمس لإبعاد التوتر والإرهاق بعد محاولات عديدة من المواطنين لمعرفة النتيجة قبل إعلانها منذ صباح أمس السبت"، متسائلًا: هل هتفرق معاك تعرف النتيجة الصبح ولا بليل؟

وأضاف الوزير: "التوتر وهذه الحالة ملهاش علاقة بالتعليم وعاوزين نغير هذه الحالة بمنظومة التعليم الجديدة، لأن الضغط ملوش لازمة، ومفيش امتحان يوقف البلد قبل النتيجة بهذا الشكل".

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وواصل: "الناس كانت بتجيب النتيجة وتحطها على فيسبوك، ولا أفهم المبرر خاصة أننا كنا اعتمدنا هذه النتيجة قبلها".

كان وزير التربية والتعليم، اعتمد اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%.