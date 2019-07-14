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العاصفة باري تثير الذعر خوفًا من الفيضانات في لويزيانا

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أعرب خبراء الأرصاد في الولايات المتحدة الأمريكية عن خوفهم بسبب العاصفة التي هبت على ولاية لويزيانا التي تقع في المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العاصفة وصلت لقوة الإعصار حينما اقتربت من الأرض لكنها تراجعت الآن إلى عاصفة وصلت رياحها إلى سرعة

60 ميل في الساعة.

أجلى المسؤولون آلاف المناطق الأكثر عرضة لخطر الفيضانات، والذي وصل عددهم إلى 100 ألف عائلة، كما تم الغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار "لويس أمسترونج نيو أورليزا" الدولي.

 

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