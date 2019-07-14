طهران تنفي تسلمها رسالة أمريكية عبر روسيا

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تسلم طهران أي رسالة أمريكية عبر روسيا للتفاوض على مستوى وزراء الخارجية.

كما أكد موسوي أن إيران لم تخض مفاوضات مع أي مسئول أمريكي ولا على أي مستوى.

من جهته أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في كلمة له بإقليم خراسان الشمالي، شمال شرقي إيران، أكد انخفاض ديون بلاده الخارجية بنسبة 25%، على رغم العقوبات الأمريكية،

المفروضة منذ 14 شهرًا.

قال الرئيس الإيراني إن"العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران لو فرضت على أي بلد آخر لواجه انهيارات، لكننا صمدنا".

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كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق الأممي المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية مشددة ضد إيران عبر مرحلتين،

أولاهما في أغسطس، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر من العام نفسه، وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.

وأعلنت إيران قبل أيام خطوات جديدة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، إلا أنها أشارت إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.

كما منحت إيران مهلة 60 يومًا إضافية للدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق، قبل اتخاذ خطوة تصعيدية ثالثة.

أعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به، بموجب الاتفاق النووي، من مخزون اليورانيوم قليل التخصيب، وهو 300 كيلوغرام.