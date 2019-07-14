بعد بغداد.. موغيريني في الكويت

التقى وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، يوم أمس السبت، المفوضة العليا لشئون الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في الكويت.

وأشاد الصباح بعمق العلاقات الوثيقة والعريقة التي تربط دولة الكويت

مع الاتحاد الأوروبي، وهنأ موغيريني بافتتاح مقر بعثة الاتحاد لدى البلاد بشكل رسمي خلال الاحتفال الذي سيقام بهذه المناسبة يوم الأحد.

من جهتها، جددت موغيريني الإعراب عن الاعتزاز بالعمل المشترك الوطيد الذي يربط بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي، وسعادتها بإجراء هذه الزيارة لافتتاح رسميا مقر بعثة الاتحاد في الكويت.

وفي وقت سابق، وصلت المفوضة العليا لشئون الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.