بدء جولة جديدة من المباحثات بين باكستان والهند بشأن الممر الحدودي

بدأت اليوم الأحد، الجولة الثانية من المباحثات بين باكستان والهند بشأن مشروع ممر كارتاربور الحدودي عند نقطة واجا الحدودية.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الجانبين سوف يناقشان مسودة اتفاق للتوصل لصيغة نهائية لكيفية عمل ممر كارتاربور.

وكان من المقرر أن يلتقي الجانبان في الثاني من أبريل الماضي، ولكن جرى تأجيل الاجتماع.

ويذكر أن باكستان والهند عقدتا اجتماعاً فنياً في 19 مارس الماضي، لمناقشة مشروع ممر كارتاربور.

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ويشار إلى أن ممر كارتاربور يربط بين جوردوارا داربار صاحب في منطقة ناروال بباكستان بديرا بابا ناناك في منطقة جورداسبور الهندية.

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