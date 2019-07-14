الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 4 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية. يأتي ذلك في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في الحي الجنوبي بطولكرم تزامنت مع اقتحام منازل الفلسطينيين في المنطقة فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل الأهالي في قرية رأس كركر غرب رام الله. كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً على مدخل بلدة دير إستيا شمال غرب سلفيت عقب تضرر حافلة إسرائيلية جراء رشقها بالحجارة. اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة

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