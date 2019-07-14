إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين فوق مأرب وصد هجوم بصرواح

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يوليو 2019 11:57 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يوليو 2019 11:57 صباحاً - مشاركة

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أسقطت قوات الجيش اليمني صباح اليوم الأحد طائرتي استطلاع مسيرتين لميليشيات الحوثي فوق مدينة مأرب، حسب ما أكدته مصادر عسكرية في المدينة لقناتي “العربية” و”الحدث”.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب (شرق اليمن).

وأكدت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي دفعت في الآونة الأخيرة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة صرواح.

وبدأت الميليشيات بمهاجمة مواقع الجيش اليمني في جبهة صرواح منذ فجر السبت في محاولة منها لاستعادة السيطرة على معسكر كوفل.

وقتل 20 من عناصر ميليشيات الحوثي، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة صرواح. وأكد مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة نشبت عقب عملية تسلل لعناصر من الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح.

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وقال المصدر إن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة ميليشيا الحوثي للتقدم وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 20 من عناصرها وجرح آخرين.

بالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات للميليشيات في الجبهة ذاتها، أدى إلى سقوط قتلى وجرح حوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

المصدر: – قناة العربية