عقوبات أميركية على تركيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 يوليو 2019 11:57 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا جراء صفقة شراء منظومة “إس – 400” الروسية للدفاع الجوي، والتي تسلمت الشحنة الثانية منها، يوم السبت. وأشارت معلومات لصحيفة “بلومبرغ” الأميركية إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرر بالفعل مجموعة من العقوبات ضد تركيا، مؤكدا أن الإدارة اختارت واحدة من 3 مجموعات من الإجراءات المطروحة بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات، دون تحديد المجموعة التي تم اختيارها. Advertisements المصدر روسيا اليوم

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