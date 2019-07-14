أسرة “الإخوان ميكري” في حالة حزن.. وفاة حسن ميكري بعد المعاناة

توفي صباج اليوم الأحد، الفنان المغربي حسن ميكري، أحد أعضاء مجموعة” الإخوان ميكري” الشهيرة، بعد معاناة مع المرض.
ومر ميكري، مؤخرا، من أزمة صحية، أجبرته الأسبوع الماضي، على دخول غرفة الانعاش بالمستشفى العسكري.
ودون ابنه حسن ميكري الفنان ناصر ميكري، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، : إنا لله وإنا إليه راجعون..ببالغ الحزن و الأسى توصلنا نبأ وفاة أبي الحبيب الأستاذ الموسيقار حسن مڭري صباح يوم الأحد، الجنازة ستقام اليوم بمسجد الشهداء بالرباط، توقيت صلاة العصر”.
وينتمي الراحل حسن ميكري لعائلة لها باع طويل في الموسيقى، إذ أنشأ رفقة أشقائه مجموعة “الإخوان ميكري”، التي انطلق مسارها الغنائي في بداية عقد الستينات من القرن الماضي، وتكونت من الشقيقين محمود، وحسن، قبل أن تلتحق بهما جليلة، ثم شقيقهم الرابع يونس.
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