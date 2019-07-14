نصف نهائي “كان” 2019.. الجزائر لإعادة التوازن ونيجيريا لتكريس التفوق

سيكون ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، مسرحا للمواجهة التي ستجمع المنتخب الجزائري بنظيره النيجيري، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، المستمرة بالملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الحالي.

وتحمل مباراة اليوم رقم 9 في عدد المواجهات السابقة التي جمعت بين المنتخبين في تاريخ نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتتفوق “نسور” نيجيريا على منتخب الجزائر من حيث عدد الانتصارات في المياريات التي تقابل خلالها الطرفين في “الكان”، إذ فاز المنتخب النيجيري في أربع مناسبات، مقابل ثلاثة انتصارات للمنتخب الجزائري، في حين انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وإذا كان “الخضر” يبحثون عن الفوز من أجل العبور إلى النهائي أولا ثم معادلة الكفة مع النيجيريين في عدد مرات فوز كل منتخب على منافسه في الكأس الإفريقية، فإن المنتخب النيجيري يسعى إلى بلوغ المباراة النهائية، وتوسيع عدد الانتصارات على الجزائر في مبارياتهما بالكان.