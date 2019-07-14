قصف مركز “تاجوراء” في ليبيا.. وصول جثامين 3 ضحايا مغاربة

وصل أمس السبت، إلى مطار محمد الخامس، جثامين المواطنين المغاربة ضحايا القصف الذي طال مركز الهجرة غير النظامية في ليبيا.

وانطلقت المرحلة الأولى أمس، بوصول 3 جثامين، على أن يتم ترحيل باقي الجثامين خلال الأيام المقبلة وذلك على ثلاثة مراحل، حسب ما نقلته القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس.

وتواصل القنصلية العامة، بحسب بلاغها، اتصالاتها بالمواطنين المغاربة الجرحى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وترتيب إجراءات ترحيلهم إلى المغرب، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

وأكدت مصادر خاصة من الهلال الأحمر الليبي لـ”اليوم 24″ يوم الجمعة الماضي، أن أعداد وفيات المغاربة في ليبيا وصل إلى 11 شخصا، مضيفا أن أعداد الناجين المغاربة المتواجدين في مصحة الريادة هو ثلاثة أشخاص، وثلاثة آخرين غادروا المركز قبل فترة انطلاق القصف، فيما غادر 3 مركز تاجوراء أثناء القصف.

وحسب ذات المصدر، فإن مغربيا آخر كان في نفس مركز تاجوراء، تم ترحيله خلال الأسبوع الجاري إلى مركز الإيواء طريق السكة في العاصمة طرابلس، ليكون عدد المغاربة في المركز الذي تعرض للقصف قبل أسبوع هو 21 مغربي، كما اطلع “اليوم 24” على وثيقة رسمية من الهلال الأحمر الليبي، تضم تفاصيل المغاربة ضحايا قصف حفتر لمركز تاجوراء.