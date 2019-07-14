قضية اعتداء “إرهابيين” على إبن لطيفة زيتان.. قصة مبركة والاعتداء حصل بعد جلسة خمرية

اخذت قضية الاعتداء على إبن لطيفة زيتان (نوفل) وهي ناشطة الفرنسية من أصول مغربية، أبعاد أخرى.

لطيفة وهي أم الجندي الفرنسي عماد، الذي كان لقي مصرعه على يد “الإرهابي” محمد مراح، قبل أن يسقط هو الآخَر صريعا برصاصات الشرطة الفرنسية، أثناء محاصرتها للمنزل الذي كان يختبئ فيه.

وخلال الأسبوع الماضي، ألقت المصالح الأمنية في روان الفرنسية القبض على “نوفل” بن زياتن ابن لطيفة ابن زياتن والدة الجندي عماد.

ونقلت صحيفة ” لوبارزيان ” أن نوفل احتجز بتهمة “فبركة” قصة الاعتداء عليه في المدينة يوم الجمعة 12 يوليوز، والتي تحولت إلى قصة رائجة في كافة الصحف والوكالات، بسبب ارتباطها بقضية “التطرف”.

صحيفة “لوبارزيان” كشفت أن نوفل اخترع قصة الاعتداء عليه والتهجم عليه من قبل 3 “ملتحين إسلاميين”، من أجل التغطية على “معركة تورط فيها تحت تأثير الكحول”.

Advertisements

ويُتابع نوفل حاليًا بتهمة “تحريف الجرائم والجنح” ووفقاً لمعلومات من مصادر متطابقة أكد المدعي العام لمدينة روان، أن المحققون استمعوا لصديقه وأفاد بخصوص “تحريف القصة”.

وتعود تفاصيل القضية إلى، مساء الخميس، حيث سافر شقيق الضحية الأولى وزميله في الغرفة إلى مستشفى روان الجامعي (سين-ماريتايم)، مؤكدين أنهم تعرضوا للهجوم من قبل ثلاثة رجال كانوا يرتدون “لحى الإسلاميين”..”كان العدوان عنيفا جدا، ووحشي، تعرض الضحيان للضرب، وضرب رؤوسهم بالحائط. “كانت هناك دماء في الغرفة” كما روى، وذكر أن عملية الاعتداء غايتها “الانتقام”.بعد فترة وجيزة من تصريحات الشاب في المستشفى وتقرير الوقائع من قبل محاميه إلى المدعي العام، أُسند تحقيق إلى إدارة الشرطة القضائية الإقليمية في روان.

وأعرب مصدر مقرب من التحقيق عن شكوكه في الرواية التي قُدمت لهم، مشيرا إلى “تناقضات في الظروف والدوافع”. إذ قال نوفل لشرطة روايات غير متطابقة حول تفاصيل “الاعتداء”.

وشكك التحقيق لشرطة روان، بعدما ادعى العديد من الشهود في مكان الحادث أنهم شاهدوا شخصين فقط بالقرب من مكان القتال.

واعترف نوفل بن زياتين وصديقه بقيامهما باختراع القصة، وفقًا لمصادر كونكونسانتس، في الواقع ، كان الرجلان قد تقاتلوا بعد حفلة الكحولية، وقام أحدهم بتوبيخ الآخر على العودة إلى المنزل باكرًا.