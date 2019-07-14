الموت يفجع الفنان المغربي علي مديدي

خطف الموت، أمس السبت، بشكل مفاجئ شقيق الفنان الصاعد علي مديدي، حسب ما أعلن لجمهوره.

وشارك مديدي الذي كسب شهرة واسعة بوصوله نهائي برنامج الزمن الجميل، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، صورة رفقة شقيقه معلنا الخبر المحزن بعبارة “حمزة أخويا في ذمة الله”.

وتقدم عدد من الفنانين بالتعازي لمديدي على منشوره،منهم أسماء لمنور التي تربطها علاقة جد طيبة مع مديدي بعد أن كانت ضمن لجنة تحكيم الزمن الجميل.

ويعيش مديدي، حزن الموت لثاني مرة هذه السنة، فأثناء مشاركته في برنامج الزمن الجميل، تلقى خبر وفاة صديقه المقرب، وتسبب ذلك في بكائه بشكل مؤثر.