طقس الأحد.. جو حار مع قطرات مطرية في الأطلس المتوسط

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يوم غد الأحد، أن تتميز الحالة الجوية العامة بطقس حار سيخيم فوق كل من المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وجنوب البلاد، وسيكون حارا بعض الشيء إلى حار بالمناطق الداخلية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة بالأطلس المتوسط، فضلا عن تساقط أمطار أخرى جد خفيفة على بعض السواحل الوسطى والجنوبية في بعض الأحيان، كما ستظهر سحب منخفضة كثيفة ومرفوقة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، على سواحل وسهول المحيط الأطلسي وأيضا على الواجهة المتوسطية. وسيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة إلى قوية بعض الشيء من القطاع الجنوبي أو من الغرب أحيانا، بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب من القطاع الشمالي على السهول الوسطى ومن القطاع الغربي أو من الشمال أحيانا معتدلة القوة بباقي الأرجاء.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 16 و22 درحة بكل من المرتفعات، ومنطقة طنجة، والساحل المتوسطي، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، والسهول الداخلية، ومنطقة سوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، ومابين 22 و27 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسهول تادلة وتانسيفت، والسفوح الجنوبية الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 27 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و28 درجة جوار السواحل، وما بين 28 و34 درجة بالمرتفعات، والواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 34 و41 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية، ووالماس، وسوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 41 و47 درجة بهضاب الفوسفاط، وسهول تادلة، والجنوب الشرقي، وكذا بشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والجرف، وهائجا ما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.