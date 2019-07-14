نتنياهو: سنوجه ضربة عسكرية ساحقة للبنان إذا هاجمنا حزب الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تهديداته للدولة اللبنانية، وحذر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، من تنفيذ أي هجوم على إسرائيل، لافتا إلى أن ذلك سيقابل بتوجيه ضربة عسكرية ساحقة للبنان ولحزب الله.

وردت تصريحات نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، حيث تطرق لخطاب الأمين العام لحزب الله، الذي تطرق من خلاله إلى بنك الأهداف الإسرائيلية التي سيهاجمهما حزب الله.

وقال الأمين العام لحزب الله ه إن حدوث حرب أميركية على إيران يعني اشتعال المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل لن تكون بمنأى في حال اندلاع حرب وأن إيران قادرة على قصفها "بشراسة وقوة".

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "سمعنا خلال نهاية الأسبوع تبجحات نصر الله حول مخططاته الهجومية. فليكن واضحا أنه لو تجرأ حزب الله على ارتكاب حماقة وهاجم إسرائيل، فسنسدد له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة".

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ولكن، خلافا لنصر الله، أضاف نتنياهو: "لا أنوي إعطاء تفاصيل عن مخططاتنا. يكفي التذكير بأن نصر الله حفر أنفاقا إرهابية على مدار سنوات ونحن دمرناها خلال أيام معدودة. كما يقول المثل الشعبي: " ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع".

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة العدوان على سورية، وتقول إنها تستهدف مواقع لجيش النظام السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله، وهي تكرر التأكيد أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى التموضع العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.