"هواوي" تعتزم تسريح المئات من موظفيها بالولايات المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الأحد، إن عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" يُخطط لتسريح عدد كبير من موظفيها في الولايات المتحدة، بحسب بعض المصادر.

ويأتي ذلك برغم محاولات "هواوي" التصدي لقرار الرئيس الأميكري دونالد ترامب، بإدراجها على قائمة سوداء في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تشمل عمليات التسريح وظائف في وحدة البحث والتطوير التابعة لـ"هواوي"، "فيوتشروي تكنولوجيز"، التي توظف نحو 850 شخصا في معامل أبحاث في أرجاء الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

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وذكر مصدر للصحيفة أن التسريحات قد تشمل المئات. وأضاف آخر أن الشركة منحت العاملين الصينيين في الولايات المتحدة خيارا للعودة إلى بلادهم ومواصلة العمل في الشركة.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أنه جرى إبلاغ عدد من الموظفين بتسريحهم بالفعل، بينما قد يتم الإعلان قريبا عن إلغاء المزيد من الوظائف.