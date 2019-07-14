العراقيب: استدعاء عزيز وسليم الطوري للتحقيق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استدعت وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب" والمسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الأحد، الناشطين عزيز صياح الطوري وسليم الطوري للتحقيق في أعقاب صمودهما على أرض قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية 145 مرة على التوالي آخرها بتاريخ 27.06.2019.

سليم الطوري

وجرى استدعاء الناشطين إلى محطة الشرطة في منطقة "عيمك سارة" في بئر السبع، وهي محطة مخصصة للوحدات المسؤولة عن عمليات الهدم في النقب، ويتم تخزين معدات هدم المنازل فيها.

وتلاحق السلطات الإسرائيلية سكان العراقيب الذين يرفضون المساومة على الأرض وإخلائها، وتهدم منازلهم وتحرث وتدمر محاصيل مزروعاتهم وتفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بحجة البناء دون تراخيص، فيما يقضي الأسير صياح الطوري (68 عاما) شيخ قرية العراقيب، عقوبة السجن لعدة أشهر لدوره بالتصدي وإفشال مخططات هدم القرية.