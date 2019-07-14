مجد الكروم: أعمال تخريب في مدرسة ابتدائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم جناة مجهولون خلال ساعات الليلة الماضية، مدرسة السلام الابتدائية في بلدة مجد الكروم بمنطقة الشاغور، وارتكبوا أعمالا تخريبية فيها. وعلم أن الجناة أقدموا على ارتكاب أعمال تخريب واعتداء على ممتلكات ومحتويات بعض الصفوف التعليمية في المدرسة. وأعربت إدارة المدرسة عن استنكارها للاعتداء واقتحام حرمة المدرسة، وطالبت الشرطة بأخذ دورها واعتقال الجناة. واستدعيت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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