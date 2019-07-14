شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين في مأرب والان مع التفاصيل

قالت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش، أسقطت صباح اليوم، طائرتي استطلاع مسيرتين لميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران فوق مدينة مأرب .

جاء ذلك في تصريحات نشرتها قناتي الحدث والعربية .

ويتزامن إسقاط الطائرتين مع تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش والميليشيات في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب (شرق اليمن).

Advertisements

وأكدت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي دفعت في الآونة الأخيرة بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة صرواح.

وبدأت الميليشيات بمهاجمة مواقع الجيش اليمني في جبهة صرواح منذ فجر السبت في محاولة منها لاستعادة السيطرة على معسكر كوفل.

وقتل 20 من عناصر ميليشيات الحوثي، السبت، بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة صرواح. وأكد مصدر عسكري يمني أن مواجهات عنيفة نشبت عقب عملية تسلل لعناصر من الميليشيات الحوثية باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح.