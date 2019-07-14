شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني مصري: تدخل قطر وتركيا وإيران بليبيا وصمة عار أممية والان مع التفاصيل

قال اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس البرلمان العربى، إن تدخل تركيا وقطر بالإضافة إلى إيران في الشأن الليبى يعتبر وصمة عار على ضمير مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وبين الجمال في تصريح نشرته صحيفة "عكاظ" الصادرة اليوم الأحد - "إن زيارة وفد من

أعضاء مجلس النواب الليبي للبرلمان المصري، تأتى على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا

ً في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.

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موضحا أن الوفد يمثل كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا ً الشرق والجنوب والغرب الليبي.

مشددا أن محاور الحديث جاءت في إطار استقرار دولة ليبيا ودعم المؤسسة العسكرية بقيادة اللواء خليفة

ً حفتر،علاوة على تعزيز دور مجلس النواب الليبي.

وأضاف الجمال إن الشعب المصري مهموم بالقضية الليبية ويعول على جهود النواب الليبي ممثل الشعب

الشرعي في لم الشمل، وتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي