شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اليمني يغادر إلى السعودية برفقة عدد من الوزراء والان مع التفاصيل
غادر رئيس الحكومة، الدكتور، معين عبدالملك، غادر اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض برفقة عدد من الوزراء .
وقالت مصادر حكومية، أن رئيس الوزراء غادر إلى الرياض في زيارة عمل تستغرق عدة ايام يلتقي خلالها برئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية .
بحسب المصادر، فإن رئيس الحكومة سيطلع رئيس الجمهورية على نتائج نشاط الحكومة الأخير في العاصمة المؤقتة وعدد من المحافظات المحررة وجهودها في إستقرار أسعار السلع والعملة .
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