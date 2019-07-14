شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اليمني يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الإمارات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:57 صباحًا, 14 يوليو 2019 م المناطق - عدن بدأ رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن البركاني سيلتقي عددًا من المسؤولين الإماراتيين لبحث المستجدات والتطورات الراهنة في اليمن، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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