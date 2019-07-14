سقوط "الجزيرة" وانقلابات الإخوان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون السعودية تعلن تسخير كافة الإمكانيات لقدوم الحجاج والمعتمرين القطريين، وقرقاش يطالب قطر بعدم تسييس الحج وإزالة العقبات أمام مواطنيها، وسياسيون أتراك يهاجمون أردوغان بشأن صفقة "إس-400"، ونائب ليبي يؤكد أن أردوغان داعم ومحرك كل جماعات الإرهاب، والانقلابات سلاح "الإخوان" لزعزعة استقرار السودان، والإرياني ينتقد فشل جريفيث في تحقيق أي تقدم بالحديدة، ووزير إعلام البحرين يؤكد أن "الجزيرة" تستهدف الشعوب بأسوأ السبل، وواشنطن تتجه لفرض حزمة عقوبات ضد تركيا.

أما في الاقتصاد، فتطالعون الأزمة في التركية وتوجيه روسيا ضربة جديدة لصادرات تركيا الزراعية، والريال اليمني يتراجع متأثرا بانتهاكات مليشيا الحوثي، و"قيود تجارية" تصعد الخلاف بين اليابان وكوريا الجنوبية.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

للاطلاع اضغط هنا