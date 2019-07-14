مجلس النواب الليبي يجتمع في القاهرة لبحث توحيد الرؤى السياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 80 عضوا بمجلس النواب من جميع أنحاء ليبيا، يجتمعون في القاهرة من مختلف التوجهات السياسية، تحت رعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان.

حيث بدأت المشاورات بزيارة النواب الليبيين لمجلس النواب المصري، ويقوم النواب في اليوم الثاني بزيارة جامعة الدول العربية والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

القاهرة تجمع الأشقاء الليبيين نحو الحل السياسي.