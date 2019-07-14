قيادية بـ"مجاهدي خلق" الإيرانية: كل القوانين في طهران تضطهد المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقول هجرت معزي، قيادية بحركة مجاهدي خلق الإيرانية، إن كل القوانين في إيران تضطهد المرأة.

وتضيف القيادية بـ"مجاهدي خلق" الإيرانية، خلال مؤتمر عُقد في أشرف 3 الألبانية، أن حركة مجاهدي خلق تمتلك القدرة على تغيير النظام في طهران، وجلب الحرية والديمقراطية للشعب الإيراني.



وتعقد المعارضة الإيرانية مؤتمرا في أشرف 3 الألبانية؛ لإحياء ذكرى النضال التاريخي في مواجهة نظام الملالي.



كما يدعو المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية إلى التضامن العربي الإسلامي مع الشعب الإيراني، فضلا عن مقاضاة المتورطين في مجزرة عام 1988، ومحاكمة منفذيها أمام المحكمة الدولية.