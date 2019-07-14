"التعاون العسكري الأوروبي".. شعار العيد الوطني الفرنسي

تحتفل فرنسا، الأحد، بعيدها الوطني بعرض عسكري تحت شعار التعاون العسكري الأوروبي، بحضور قادة أوروبا بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فيما تغيب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.



والتعاون العسكري الأوروبي أحد العناوين الرئيسية لسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيرأس الاحتفالات الوطنية لبلاده.

وقال ماكرون بمناسبة العيد الوطني: "لم تكن أوروبا يوما ضرورية إلى هذه الدرجة منذ الحرب العالمية الثانية، بناء أوروبا دفاعية على صلة بحلف شمال الأطلسي الذي سنحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسه يشكل أولوية لفرنسا".

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وبسبب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وتراجع العلاقات عبر الأطلسي في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ جعل ماكرون من أوروبا الدفاعية أحد مواضيعه الأثيرة، معتبرا أنه من الأساسي للقارة زيادة استقلاليتها الاستراتيجية.

وإضافة إلى ميركل، التي أثارت نوبات ارتعاش تتعرض لها في الأسابيع الأخيرة القلق، تشمل لائحة المدعوين الأوروبيين الـ11 إلى الاحتفال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج.

والعرض العسكري هو الثالث منذ انتخاب ماكرون رئيساً في مايو/أيار 2017، وسيعبر الرئيس نحو الساعة العاشرة (08,00 ت غ) جادة الشانزيليزيه الشهيرة على متن آلية عسكرية قبل الصعود إلى المنصّة الرئاسية في ساحة الكونكورد.

والدول التسع المشاركة في العرض إلى جانب فرنسا في المبادرة الأوروبية للتدخل التي أُنشئت قبل سنة بمبادرة من ماكرون بهدف تطوير "ثقافة استراتيجية مشتركة"، هي بلجيكا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك وهولندا وإستونيا وإسبانيا والبرتغال وفنلندا.