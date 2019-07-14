هيئة المسح الأمريكية: زلزال بقوة 6.9 درجة يهز غرب أستراليا

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قياس قوة أحد الزلازل قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد إن زلزالا بقوة 6.9 درجة هز منتجع بروم الساحلي في غرب أستراليا. ولم ترد تقارير بعد عن أضرار أو إصابات من الزلزال الذي قالت الهيئة إن مركزه كان على عمق 33 كيلومترا على بعد نحو 203 كيلومترات من المدينة التي تقع في ولاية أستراليا الغربية.

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