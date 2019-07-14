الان تتابع نتانياهو: إذا تجرأ «حزب الله» وهاجم إسرائيل فسنوجه له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة- الخليج 365: قال رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو انه إذا تجرأ “حزب الله” وهاجم إسرائيل فسنوجه له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة.

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