أكاديمي إماراتي: لا توجد دولة قدمت تسهيلات تمس السيادة مثل قطر بشأن "العديد"

انتقد الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، اليوم الأحد، التسهيلات التي تقدمها قطر.

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -رصدها "الخليج 365" - "لا توجد دولة في العالم قدمت تسهيلات وتنازلات تمس السيادة كما قدمت قطر لبناء قاعدة العديد اكبر قاعدة عسكرية امريكية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا".

وتابع "قاعدة مجانية تخضع للسيادة الامريكية المطلقة وكأنها قطعة من امريكا على الارض القطرية لا توجد دولة تقدم هذه التنازلات الا ان كانت مرغمة".