مجموعة تجارية تابعة للشيخة موزة تستحوذ على بنك تونسي

ذكرت مواقع إخبارية تونسية، اليوم السبت، أن مجموعة "ماجدة القطرية" التابعة لوالدة أمير قطر، الشيخة موزة المسند، إستحوذت رسمياً يوم السبت، على جميع أسهم بنك "الزيتونة" في تونس، حسبما أوردت عدة مواقع إخبارية تونسية.

وأفاد موقع ilboursa.com التونسي، إن مجموعة التريكي باعت خلال مزاد علني نصيبها من الأسهم في بنك الزيتونة والبالغ عددها 25.084.739 بسعر موحّد بلغ 4.460 مليم عن السهم الواحد، إلى المجموعة القطرية.

وتمثل كتلة الأسهم التي تم بيعها 20.903% من رأسمال البنك، فيما بلغت قيمة صفقة البيع 111.88 مليون دينار (38.7 مليون دولار) لفائدة فرع تونس لمجموعة "ماجدة" القطرية.

وكانت مجموعة التريكي، اشترت في يوليو (تموز) 2018، كافة أسهم البنك الإسلامي للتنمية، والتي قالت إنها تشكل 20.9% من رأسمال بنك الزيتونة، مؤكدة أن العملية كلفت مجموعة التريكي 102.8 مليون دينار بسعر موحد عن السهم بلغ 4100 مليم، بحسب موقع "بورصة".

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ولفت الموقع إلى أن فرع تونس لمجموعة "ماجدة" القطرية، اشترى في مارس (آذار) الماضي، من رأسمال بنك الزيتونة أسهم 4 مجموعات وهي: بولينا القابضة 2.26%، ومركزية الحليب بالوطن القبلي ومجموعة دليس 2.26%، ومجموعة مختار القابضة 5.42%.

وكان مجموع أسهم المجموعات المذكورة يمثل 9.4% من رأسمال بنك الزيتونة، وكل سهم بيع في البورصة بـ4.060 مليم، بما مثل مبلغاً يساوي 48.2 مليون دينار (حوالي 16 مليون دولار).

وبذلك أصبح رأسمال بنك الزيتونة بعد إتمام الصفقات مملوكاً بنسبة 100% من قبل شركة "ماجدة القطرية" في تونس، بعد أن اشترت في وقت سابق أيضاً حصة الدولة في البنك المصادرة من صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، صخر الماطري.