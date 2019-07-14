تحت وطأة العقوبات الأوروبية.. الأتراك يقترحون تنقيباً مشتركاً مع القبارصة

قالت وزارة الخارجية التركية السبت إن حكومة القبارصة الأتراك، غير المعترف بها دولياً، اقترحت على نظيرتها في الجانب اليوناني من قبرص، قيام الجانبين بعمليات التنقيب المشترك عن احتياطيات الغاز والنفط وتطويرها.

وأضافت الوزارة التركية أن مصطفى أقينجى، زعيم القبارصة الأتراك، تقدم بهذا العرض عبر الأمم المتحدة، حيث دعت المنظمة الدولية" كافة الأطراف المعنية إلى انتهاز هذه الفرصة الهامة".

وأشارت وزارة الخارجية التركية إلى أنه في حال قبول هذا العرض، فسوق "يسهم فى تطوير السلام الإقليمي".

Advertisements

ويأتي هذا العرض بعد تحذير الاتحاد الأوروبي من إمكانية قطع المساعدات عن تركيا، ضمن عقوبات أخرى، بسبب ما أسماه عمليات التنقيب "غير القانونية" قبالة سواحل قبرص.

ومن المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبي خطوات محتملة ضد تركيا بعد غد الإثنين، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء.

ويعتقد الخبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.